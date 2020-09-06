Фінішна пряма: в Одесі починають остаточний етап операції з підняття Delfi

Екологічний стан нафтотанкера у нормі

Екологічний стан нафтотанкера у нормі

Фото: Думська

Як повідомляє RegioNews, про це написав у Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Розпочинаємо фінальний етап операції з підняття та відбуксирування затонулого танкеру Delfi. Усі випробування завершені, екологічний стан - у нормі, і повна готовність до завершальної операції", - написав Криклій.

За словами міністра, в межах завершальної операції забезпечать такі роботи:

відкатка води з танків, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті (були високі хвилі та вітер на днях);

випробування водотічності;

переміщення на глибину;

заведення тросів та пристроїв для обов’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4";

переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на Delfi, а проти власника танкера відкрили справу.