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06 вересня 2020, 13:19 8

Фінішна пряма: в Одесі починають остаточний етап операції з підняття Delfi

06 вересня 2020, 13:19 8
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Екологічний стан нафтотанкера у нормі
Екологічний стан нафтотанкера у нормі
Фото: Думська
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В Одесі розпочинається фінальний етап операції з підняття затонулого нафтотанкеру Delfi. 

Як повідомляє RegioNews, про це написав у Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Розпочинаємо фінальний етап операції з підняття та відбуксирування затонулого танкеру Delfi. Усі випробування завершені, екологічний стан - у нормі, і повна готовність до завершальної операції", - написав Криклій.

За словами міністра, в межах завершальної операції забезпечать такі роботи:

відкатка води з танків, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті (були високі хвилі та вітер на днях);
випробування водотічності;
переміщення на глибину;
заведення тросів та пристроїв для обов’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4";
переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на Delfi, а проти власника танкера відкрили справу.

Одеса Владислав Криклій Delfi море Танкер
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