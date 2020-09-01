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01 вересня 2020, 11:59 7

Держекоінспекція: підняття танкера Delfi не спричинило забруднення моря

01 вересня 2020, 11:59 7
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Танкер планують транспортувати з акваторії до 5 вересня
Танкер планують транспортувати з акваторії до 5 вересня
Фото: Facebook
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Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що підйом танкера Delfi не спричинило забруднення Чорного моря.

Про це він написав в Facebook, передає RegioNews.

Державна екологічна інспекція протягом місяця регулярно здійснювала відбір проб поблизу затонулого судна.

У період з 22 по 30 серпня забруднення або перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не виявлено", - зазначив Мальований.

Після того, як затонуле судно нарешті поставили на рівний кіль, наступним кроком буде транспортування танкера з акваторії біля пляжу "Дельфін".

Нагадаємо, 14 серпня судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити підіймати танкер.

26 серпня танкер Delfi нарешті поставили на рівний кіль.

Труханов заявив, що танкер Delfi, який застряг біля пляжу "Дельфін", відбуксирують у порт у період з 3 до 5 вересня.

Одеса вода море Танкер
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