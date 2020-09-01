Госэкоинспекция: поднятие танкера Delfi не повлекло загрязнения моря
Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что поднятие танкера Delfi не повлекло загрязнения Черного моря.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
Государственная экологическая инспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна.
В период с 22 по 30 августа загрязнения или превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не обнаружено", - отметил Малеваный.
После того, как затонувшее судно наконец поставили на ровный киль, следующим шагом будет транспортировка танкера из акватории возле пляжа "Дельфин".
Напомним, 14 августа судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер.
26 августа танкер Delfi наконец поставили на ровный киль.
Труханов заявил, что танкер Delfi, который застрял возле пляжа "Дельфин", отбуксируют в порт в период с 3 по 5 сентября.