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01 сентября 2020, 11:59 8

Госэкоинспекция: поднятие танкера Delfi не повлекло загрязнения моря

01 сентября 2020, 11:59 8
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Танкер планируют транспортировать из акватории до 5 сентября
Танкер планируют транспортировать из акватории до 5 сентября
Фото: Facebook
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Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что поднятие танкера Delfi не повлекло загрязнения Черного моря.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Государственная экологическая инспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна.

В период с 22 по 30 августа загрязнения или превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не обнаружено", - отметил Малеваный.

После того, как затонувшее судно наконец поставили на ровный киль, следующим шагом будет транспортировка танкера из акватории возле пляжа "Дельфин".

Напомним, 14 августа судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер.

26 августа танкер Delfi наконец поставили на ровный киль.

Труханов заявил, что танкер Delfi, который застрял возле пляжа "Дельфин", отбуксируют в порт в период с 3 по 5 сентября.

Одесса вода море Танкер
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