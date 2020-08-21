Контррозвідка СБУ заблокувала канал незаконних соцвиплат бойовикам з держбюджету

Зловмисницю затримали у пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині при спробі перетину держкордону

Зловмисницю затримали у пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині при спробі перетину держкордону

Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили функціонування каналу протиправного одержання соціальних виплат з держбюджету, у тому числі учасниками незаконних збройних формувань.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, мешканка Горлівки за грошову винагороду оформлювала жителям тимчасово окупованих районів Донеччини документи для призначення соцвиплат.

Фігурантка особисто отримувала на підконтрольній українській владі території незаконно нараховані кошти і доставляла їх на ТОТ Донецької області як через лінію розмежування, так і територію РФ.

Серед замовників "послуги" були учасники незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

Затримали зловмисницю у пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині при спробі перетину держкордону. Під час огляду у затриманої виявлено майже 750 тисяч грн, банківські карти, довіреності, чорнові записи та інші документальні матеріали, які підтверджують отримання українських грошей терористами.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.

Нагадаємо, що Службою безпеки України викрито масштабну корупційну схему, організовану чиновниками командування Медичних сил Збройних сил України при закупівлі засобів індивідуального захисту для військовослужбовців.