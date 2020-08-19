Кабмін виділить понад 100 мільйонів на реконструкцію Одеського аеропорту - Шмигаль

Кошти підуть на проектно-кошторисну документацію

Кошти підуть на проектно-кошторисну документацію

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Також урядом буде запропоновано внести до державної цільової програми проект з будівництва аеропорту в Мукачеві.

Про це під час вступного слова перед засіданням Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Уряд напрацював рішення, яке дозволить прискорити завершення реконструкції злітної смуги аеропорту "Одеса". Буде додатково виділено 117 млн грн на проектно-кошторисну документацію", - сказав він.

Також прем'єр додав, що буде запропоновано внести до державної цільової програми проект з будівництва аеропорту в Мукачеві.

Нагадаємо, сьогодні ж прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я та Міністерству освіти провести перевірки шкіл і дитячих садочків на дотримання безпечних умов навчання у період карантину.