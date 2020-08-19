Кабмин выделит более 100 миллионов на реконструкцию Одесского аэропорта - Шмыгаль

Средства пойдут на проектно-сметную документацию

Средства пойдут на проектно-сметную документацию

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Также правительством будет предложено внести в государственную целевую программу проект по строительству аэропорта в Мукачево.

Об этом во время вступительного слова перед заседанием Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмигаль, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Правительство наработало решение, которое позволит ускорить завершение реконструкции взлетной полосы аэропорта "Одесса". Будет дополнительно выделено 117 млн грн на проектно-сметную документацию", - сказал он.

Также премьер добавил, что будет предложено внести в государственную целевую программу проект по строительству аэропорта в Мукачево.

Напомним, сегодня же премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству образования провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина.