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03 серпня 2020, 18:29 1

Голова Вінницької ОДА Борзов скоротив ще 20 посад в адміністрації

03 серпня 2020, 18:29 1
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Серед скорочених посад – заступник голови з питань цифрової трансформації
Серед скорочених посад – заступник голови з питань цифрової трансформації
Фото: Вінницька ОДА
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Оптимізація структури Вінницької ОДА продовжується.

Про це йдеться на сайті Вінницької ОДА, пише Regionews.

Рішення скоротити заступника із цифрової трансформації одразу ж викликало чимало критики, однак голова ОДА наполягає на своєму:

Щодо критики про скорочену мною посаду заступника голови Вінницької ОДА з питань цифрової трансформації. Я погоджуюсь з тим, що інформатизація українського суспільства вкрай важлива та необхідна, - пояснив Сергій Борзов. - Додаток ДІЯ - це круто! Я "за" інформатизацію, відкритість та применшення ролі державних службовців під час надання адміністративних послуг. Але цим мають займатися IT-фахівці. З гідною заробітною платнею".

На думку голови ОДА, вихід один – скорочувати кількість посад кількість і робити акцент на якості. А за рахунок скорочених піднімати зарплати тим, хто реально працює, мотивуючи їх до високих результатів.

Нагадаємо, 17 липня голова Вінницької ОДА вже скоротив 21 посаду в ОДА, зокрема посади двох своїх заступників.

звільнення заступник Вінниця Вінницька область ОДА голова Борзов Сергій
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