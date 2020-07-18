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18 июля 2020, 10:52 6

На Одесчине произошло смертельное ДТП: погибли шестеро человек

18 июля 2020, 10:52 6
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Еще трое - ранены
Еще трое - ранены
Фото: ГСЧС
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В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия в Одесской области погибли 6 человек и 3 - госпитализированы.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

18 июля в 7:46 в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 г.р." - говорится в сообщении.

Напомним, недавно под Киевом случилось смертельное ДТП.

А 2 июля на Старообуховской трассе произошло смертельное ДТП, в котором погибла вся семья - двое взрослых и двое детей.

ДТП дороги ГСЧС авто трагедия
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