На Одесчине произошло смертельное ДТП: погибли шестеро человек

Еще трое - ранены

Еще трое - ранены

Фото: ГСЧС

В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия в Одесской области погибли 6 человек и 3 - госпитализированы.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

18 июля в 7:46 в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 г.р." - говорится в сообщении.

Напомним, недавно под Киевом случилось смертельное ДТП.

А 2 июля на Старообуховской трассе произошло смертельное ДТП, в котором погибла вся семья - двое взрослых и двое детей.