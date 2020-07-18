На Одесчине произошло смертельное ДТП: погибли шестеро человек
Еще трое - ранены
Еще трое - ранены
В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия в Одесской области погибли 6 человек и 3 - госпитализированы.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
18 июля в 7:46 в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 г.р." - говорится в сообщении.
Напомним, недавно под Киевом случилось смертельное ДТП.
А 2 июля на Старообуховской трассе произошло смертельное ДТП, в котором погибла вся семья - двое взрослых и двое детей.
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