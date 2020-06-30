Саакашвілі анонсував масштабну реформу митниці
Зазначалося, що митниця має відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу.
Про це повідомляє прес-служба глави держави, пише Regionews.
Створення мережі "відкритих митних просторів" сприятиме підвищенню зарплат митників, модернізації інфраструктури митниць, відбудеться автоматизація та диджиталізація митної системи, вважають в Нацраді.
Головною концепцією відкритого митного простору є те, що ми відходимо від класичного штампа й перетворюємо це на платний сервіс", - зазначив голова виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.
Реформа також передбачає посилення відповідальності за контрабанду.
Крім того, пропонується уніфікувати митні ставки. Наразі Україна є одним з антирекордсменів у світі за кількістю ставок мита.
Якщо ми говоримо про митну реформу, в нас має бути менеджер - це керівник митниці, який зможе впровадити реформу в життя", - сказав Зеленський, підбиваючи підсумок обговорення.
Нагадаємо, 6 березня голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що у випадку, якщо новий Кабмін не буде підтримувати його реформи, він готовий покинути посаду.
24 квітня Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова з поста голови Митної служби. Тоді ж звільнили і керівника податкової служби Сергія Верланова.
20 травня стало відомо, що Нефьодов оскаржує в суді рішення про своє звільнення.