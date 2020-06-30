Саакашвілі анонсував масштабну реформу митниці

На засіданні Національної ради реформ під головуванням президента представлено концепцію реформування митниці

На засіданні Національної ради реформ під головуванням президента представлено концепцію реформування митниці

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Зазначалося, що митниця має відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба глави держави, пише Regionews.

Створення мережі "відкритих митних просторів" сприятиме підвищенню зарплат митників, модернізації інфраструктури митниць, відбудеться автоматизація та диджиталізація митної системи, вважають в Нацраді.

Головною концепцією відкритого митного простору є те, що ми відходимо від класичного штампа й перетворюємо це на платний сервіс", - зазначив голова виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.

Реформа також передбачає посилення відповідальності за контрабанду.

Крім того, пропонується уніфікувати митні ставки. Наразі Україна є одним з антирекордсменів у світі за кількістю ставок мита.

Якщо ми говоримо про митну реформу, в нас має бути менеджер - це керівник митниці, який зможе впровадити реформу в життя", - сказав Зеленський, підбиваючи підсумок обговорення.

Нагадаємо, 6 березня голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що у випадку, якщо новий Кабмін не буде підтримувати його реформи, він готовий покинути посаду.

24 квітня Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова з поста голови Митної служби. Тоді ж звільнили і керівника податкової служби Сергія Верланова.

20 травня стало відомо, що Нефьодов оскаржує в суді рішення про своє звільнення.