Біля затопленого танкера "Делфі" норми забруднення води перевищено у 16 разів

Купатися в морі в Одесі категорично заборонили

Купатися в морі в Одесі категорично заборонили

Державні екологічні інспектори спільно з представниками Одеської філії ДП «АМПУ» відібрали проби морської води. Встановлено перевищення нормативів гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 рази.

Про це у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, пише RegioNews.

Танкер обіцяли прибрати до початку курортного сезону, але так цього й не зробили. Вірогідно, що він пролежить на пляжі до осені. Інспектори вестимуть моніторинг води продовж цього періоду", - повідомив Мальований.

Вчора сталася надзвичайна ситуація. З танкера "Делфі", що затонув біля Одеси в районі пляжу "Дельфін" ще 22 листопада... Опубліковано Андрій Мальований Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, з танкера "Делфі", що затонув біля Одеси в районі пляжу "Дельфін" ще 22 листопада 2019 року, вчора розлилося паливо. Розлив локалізували за допомогою сорбенту.