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22 июня 2020, 16:29 11

Возле затопленного танкера "Делфи" нормы загрязнения воды превышены в 16 раз

22 июня 2020, 16:29 11
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Государственные экологические инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП «АМПУ» отобрали пробы морской воды. Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза.

Об этом в Facebook сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, пишет RegioNews.

Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но так этого и не сделали. Вероятно, что он пролежит на пляже до осени. Инспекторы будут вести мониторинг воды в течение этого периода", - сообщил Рисованный.

Вчера произошла чрезвычайная ситуация. С танкера "Делфи", затонувшего у Одессы в районе пляжа "Дельфин" еще 22 ноября...

Опубликовано Андрей Малеванный Понедельник, 22 июня 2020 г.

Напомним, с танкера "Делфи", затонувшего у Одессы в районе пляжа "Дельфин" еще 22 ноября 2019 года, вчера разлилось топливо. Разлив локализовали с помощью сорбента.

Одесса корабли экология нефть море курорты
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