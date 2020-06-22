Возле затопленного танкера "Делфи" нормы загрязнения воды превышены в 16 раз
Государственные экологические инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП «АМПУ» отобрали пробы морской воды. Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза.
Об этом в Facebook сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, пишет RegioNews.
Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но так этого и не сделали. Вероятно, что он пролежит на пляже до осени. Инспекторы будут вести мониторинг воды в течение этого периода", - сообщил Рисованный.
Вчера произошла чрезвычайная ситуация. С танкера "Делфи", затонувшего у Одессы в районе пляжа "Дельфин" еще 22 ноября...Опубликовано Андрей Малеванный Понедельник, 22 июня 2020 г.
Напомним, с танкера "Делфи", затонувшего у Одессы в районе пляжа "Дельфин" еще 22 ноября 2019 года, вчера разлилось топливо. Разлив локализовали с помощью сорбента.