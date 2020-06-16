Справа Курченко: суд конфіскував підприємство вартістю 100 мільйонів

У порту Рені на користь держави конфіскували термінал з перевалки скрапленого газу

У порту Рені на користь держави конфіскували термінал з перевалки скрапленого газу

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише RegioNews.

Мова йде про цілісному комплексі по наливу, зберіганню і зливу зрідженого газу, устаткування для зливу/наливу бензовозів на плавзасоби на території в 1,6 га за адресою вул. Дунайська, 188-б, який чиновники головного територіального управління юстиції регіону незаконно виставили на аукціон і продали за 7,25 млн грн фірмі "Скарбниця Бессарабії" в грудні 2016 року.

Як відомо, це підприємство дісталося Сергію Курченку в 2012 році і використовувалося для маскування злочинів за несплату податків під виглядом фіктивного вивезення нафтопродуктів за кордон.

Нагадаємо, із-за боргів по зарплаті,в окупованому Антрациті страйкували гірники шахти, яка раніше належала бізнесменові Сергію Курченку. Шахтарі завершили страйк вчора.