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16 червня 2020, 20:35 6

Справа Курченко: суд конфіскував підприємство вартістю 100 мільйонів

16 червня 2020, 20:35 6
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Вступив у силу вирок Київського райсуду Одеси щодо спеціальної конфіскації майна вартістю близько 100 млн гривень у злочинної організації українського олігарха Сергія Курченка.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише RegioNews.

Мова йде про цілісному комплексі по наливу, зберіганню і зливу зрідженого газу, устаткування для зливу/наливу бензовозів на плавзасоби на території в 1,6 га за адресою вул. Дунайська, 188-б, який чиновники головного територіального управління юстиції регіону незаконно виставили на аукціон і продали за 7,25 млн грн фірмі "Скарбниця Бессарабії" в грудні 2016 року.

Як відомо, це підприємство дісталося Сергію Курченку в 2012 році і використовувалося для маскування злочинів за несплату податків під виглядом фіктивного вивезення нафтопродуктів за кордон.

Нагадаємо, із-за боргів по зарплаті,в окупованому Антрациті страйкували гірники шахти, яка раніше належала бізнесменові Сергію Курченку. Шахтарі завершили страйк вчора.

суд Одеса Сергій Курченко кримінальна справа олігархи конфіскація Рені
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