Президент не поїде в суд у справі про порушення карантину в Хмельницькому
Щодо глави Офісу президента і його заступника судові засідання ще не призначено
Щодо глави Офісу президента і його заступника судові засідання ще не призначено
Володимир Зеленський не поїде на судове засідання щодо розгляду адміністративного протоколу про порушення карантину в Хмельницькому.
Про це Українським Новинам повідомили в Офісі Президента, пише Regionews.
Буде представник", - сказав журналістам співрозмовник.
Суд відбудеться 19 червня.
Нагадаємо, Зеленському інкримінують адмінправопорушення за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 до 170 тисяч гривень.
3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами. Тоді глава держави заявив, що готовий сплатити штраф, якщо щось порушив.
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