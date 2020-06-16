Володимир Зеленський подав до суду на художника Сергія Пояркова

Президент хоче, аби художник та телеведучий відповів за погрози на його адресу

Президент хоче, аби художник та телеведучий відповів за погрози на його адресу

фото: prm.ua

Шевченківський районний суд Києва 30 червня розгляне справу за обвинуваченням Сергія Пояркова щодо погроз на адресу Володимира Зеленського.

Про це передають Українські Новини, посилаючись на матеріали суду, пише Regionews.

Початок засідання запланований о13:30.

За даними ЗМІ, наприкінці 2019 року, в ефірі "Прямого" каналу Поярков протягом півгодини грубо ображав Зеленського.

Під час ефіру, Поярков назвав Зеленського "маленьким зеленим чмо" та іншими "епітетами". Образив він також родину президента, назвавши його батька "тупим".

У січні 2020 року СБУ висунула Сергію Пояркову підозру в погрозі вбивством Володимиру Зеленському.

29 січня Шевченківський районний суд Києва, обираючи запобіжний захід, відпустив Сергія Пояркова під особисте зобов’язання.

нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент не поїде в суд у справі про порушення карантину в Хмельницькому