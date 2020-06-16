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16 червня 2020, 20:00 5

У Запоріжжі блокували наркотрафік із мільйонним оборотом

16 червня 2020, 20:00 5
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Щомісячний дохід наркодилерів становив понад два мільйони гривень
Щомісячний дохід наркодилерів становив понад два мільйони гривень
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У Запоріжжі Служби безпеки України блокувала діяльність угруповання наркодилерів, які займалися збутом «синтетики» на території регіону.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

До складу групи входило 7 мешканців обласного центру, у тому числі раніше судимі за аналогічні злочини.

Гуртові партії метамфітаміну ділки замовляли у постачальників через інтернет. Накопичували та готували "товар" до перепродажу у помешканні організатора групи.

Психотропи збували через розгалужену мережу дилерів, а також через систему закладок. Щомісяця зловмисники реалізовували до 2 кілограмів метамфітаміну на понад 2 млн грн за тіньовими розцінками.

Організатора угруповання правоохоронці затримали на автостанції в обласному центрі під час зустрічі із черговим клієнтом.

У ході 7 одночасних обшуків за місцями проживання та в автомобілях наркоділків вилучено ще 300 г психотропів, кілограм марихуани, прекурсори, обладнання для фасування, банківські картки, чорнові записи із даними про замовників і наркотрафік, гроші та інші докази протиправної діяльності групи.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших членів угруповання.

Нагадаємо, Одеські поліцейські зловили наркокур'єра з вантажем кокаїну на мільйон гривень.

Запоріжжя наркотики СБУ кримінальна справа кримінал продаж
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