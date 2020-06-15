В окупованому Антрациті шахтарі закінчили страйк

Виплату зарплати гірникам нібито гарантував глава "ЛНР" Леонід Пасічник

Виплату зарплати гірникам нібито гарантував глава "ЛНР" Леонід Пасічник

Шахтарі, що бастували на шахті "Комсомольська" в підконтрольному бойовикам Антрациті Луганської області, припинили акцію протесту і вийшли на поверхню.

Про це в ефірі youtube-каналу "Фонд робітничої академії" заявив співголова Незалежної профспілки шахтарів Донбасу Олександр Васьківський, пише RegioNews.

Сьогодні вночі шахтарі піднялися на поверхню. Вчора генеральний директор "Востокугля" пообіцяв на відео, що зарплата буде за квітень виплачена - це нібито гарантував ("голова ЛНР" Леонід) Пасічник", - сказав Васьківський.

Телеграм-канал "Луганський інсайд" опублікував звернення Пасічника до трудового колективу "Комсомольської".

Згідно з документом, Пасічник дав "правоохоронним органам" вказівку про "заборону кримінального та іншого переслідування" трудового колективу шахти і членів їх сімей.

Крім того, Пасічник доручив виплатити шахтарям зарплату за квітень.

"Питання про інших виплатах буде вирішена до кінця липня 2020 року", - запевнив він.

Нагадаємо, страйк 119-ти шахтарів розпочалася 5 червня. Гірники вимагали погасити борги по зарплаті за березень і квітень.

7 червня співробітники МДБ ЛНР" заарештували кількох працівників шахти "Білоріченська", які планували приєднатися до страйку. Всього, за твердженням Васьковського, "зникли" 22 людини, у тому числі три жінки - дружини гірників.