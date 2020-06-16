Дело Курченко: суд конфисковал предприятие стоимостью 100 миллионов

В порту Рени в пользу государства конфискован терминал по перевалке сжиженного газа

В порту Рени в пользу государства конфискован терминал по перевалке сжиженного газа

Вступил в силу приговор Киевского райсуда Одессы по специальной конфискации имущества стоимостью около 100 млн гривен у преступной организации украинского олигарха Сергея Курченко.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет RegioNews.

Речь идет о целостном комплексе по наливу, хранению и сливу сжиженного газа, оборудования для слива/налива бензовозов на плавсредства на территории в 1,6 га по адресу ул. Дунайская, 188-б, который чиновники главного территориального управления юстиции региона незаконно выставили на аукцион и продали за 7,25 млн грн фирме "Сокровищница Бессарабии" в декабре 2016 года.

Как известно, это предприятие досталось Сергею Курченко в 2012 году и использовалось для маскировки преступлений по неуплате налогов под видом фиктивного вывоза нефтепродуктов за границу.

Напомним, из-за долгов по зарплате, в оккупированном Антраците бастовали горняки шахты, которая ранее принадлежала олигарху Сергею Курченко. Шахтеры завершили забастовку вчера.