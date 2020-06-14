Екологічна катастрофа: на Хаджибейському лимані масово загинули риба, креветки і змії

За словами місцевих екологів, причини інциденту поки не відомі

За словами місцевих екологів, причини інциденту поки не відомі

Береги Хаджибейського лиману на Одещині рясно вкриті мертвими креветками, рибою і зміями. Проте жодний державний природоохоронний або фіскальний орган не поспішає встановити причину катастрофи та притягнути винних до відповідальності.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент Всеукраїнської громадської правоекологозахисної організації "Зелений тризуб" Андрій Гайдай, інформує RegioNews.

У коментарях до допису небайдужі пишуть, що, найімовірніше, причини масової загибелі тварин не природного, а штучного походження і є результатом людської діяльності.

ЗНАЙОМТЕСЬ: ХАДЖИБЕЙСЬКИЙ ЛИМАН Нині береги Хаджибейського лиману (Одеська область) рясно вкриті мертвими креветками,... Опубліковано Андрієм Гайдаєм Субота, 13 червня 2020 р.

Довідка:

Хаджибейський лиман розташований в південно-західній частині Чорного моря і є лиманом закритого типу. Довжина лиману – 33,0 км., ширина – 3,5 км., площа – 112 км. кв., максимальна глибина – близько 18 м.

Нагадаємо, раніше влада Одеси тимчасово заборонила громадянам купатися в Чорному морі, оскільки вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам.