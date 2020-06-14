Экологическая катастрофа: на Хаджибейском лимане массово погибли рыба, креветки и змеи

По словам местных экологов, причины инцидента пока не известны

По словам местных экологов, причины инцидента пока не известны

Берега Хаджибеевского лимана в Одесской области обильно покрыты мертвыми креветками, рыбой и змеями. Однако ни один государственный природоохранный или фискальный орган не спешит установить причину катастрофы и привлечь виновных к ответственности.

Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Всеукраинской общественной правоекологозащитной организации "Зеленый тризуб" Андрей Гайдай, информирует RegioNews.

В комментариях к записи неравнодушные пишут, что, вероятнее всего, причины массовой гибели животных не природного, а искусственного происхождения и являются результатом человеческой деятельности.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ХАДЖИБЕЙСКИЙ ЛИМАН Сейчас берега Хаджибейского лимана (Одесская область) обильно покрыты мертвыми креветками,... Опубликовано Андреем Гайдаем Субота 13 июня 2020 г.

Справка:

Хаджибейский лиман расположен в юго-западной части Черного моря и является лиманом закрытого типа. Длина лимана – 33,0 км., ширина – 3,5 км, площадь – 112 км. кв., максимальная глубина – около 18 метров.

Напомним, ранее власти Одессы временно запретила гражданам купаться в Черном море, поскольку вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам.