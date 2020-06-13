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В Одесі відкрилися літні клуби: люди ходять юрбою і без масок
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13 червня 2020, 16:45 7

В Одесі відкрилися літні клуби: люди ходять юрбою і без масок

13 червня 2020, 16:45 7
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Про безпечну дистанцію також усі забули
Про безпечну дистанцію також усі забули
Фото: з відкритих джерел
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У соцмережах з'явилися фото і відео з відкриття літніх терас одеських клубів. На них видно, як натовпи людей біля входу і на танцполах не дотримуються маскового режиму та безпечної дистанції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на фото і відео очевидців.

На опублікованих кадрах видно, що і в клубі Ibiza, і в кав'ярні TTSWTRS багато людей – юрба на вході, а також заповнені всі столики і танцпол. При цьому більшість відвідувачів були без засобів захисту, і не дотримували соціальну дистанцію.

Так, згідно постанови МОЗ, заклади під відкритим небом з 10 червня могли відновити свою роботу, однак з дотриманням ряду правил: соціальної дистанції, носіння засобів індивідуального захисту і одночасного перебування не більше однієї людини на 5 кв. м загальної площі обгородженій території для заходів.

Нагадаємо, в Україні новий антирекорд: за добу зафіксували понад 750 випадків захворювання коронавірусом.

Одеса карантин
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