Одеська облрада продала на аукціоні лімузин, в якому возили Леоніда Кучму
Одеська обласна рада за 371 тис. грн продала з аукціону шестиметровий Volvo Limousine 960 Royal 1996 року випуску, на якому возили президента Леоніда Кучму під час візиту в регіон.
Про це повідомляє Траса E95, пише RegioNews.
Лімузин з'явився в автопарку облради у 2002 році. Його пробіг близько 22 тис. км Потужність — 204 кінських сили. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 9,7 секунди. Об'єм двигуна — 2922 куб. см., витрата на 100 км — 11 літрів бензину.
В Україні такий же автомобіль представницького класу є ще в Києві. І все!" — зазначив на своїй сторінці у Facebook колишній голова Одеської облради Анатолій Урбанський.
Стан лімузина в інформаційному оголошення облради про продаж охарактеризували як хороший, а стартова ціна машини становила 291 тис. грн. У підсумку купили лімузин на 80 тис. грн дорожче.
Дані Prozoro свідчать, що новим власником стало ТОВ "ІСАГІС". Ця компанія працює в сфері права. Також вона займається допоміжним обслуговуванням наземного транспорту і організацією конгресів і торговельних виставок.
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