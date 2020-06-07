Одесский облсовет продал на аукционе лимузин, в котором возили Леонида Кучму
Одесский областной совет за 371 тыс. грн продал с аукциона шестиметровый Volvo Limousine 960 Royal 1996 года выпуска, на котором возили президента Леонида Кучму во время визита в регион.
Об этом сообщает Трасса E95, пишет RegioNews.
Лимузин появился в автопарке облсовета в 2002 году. Его пробег около 22 тыс. км. Мощность — 204 лошадиные силы. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,7 секунды. Объем двигателя — 2922 куб. см., расход на 100 км — 11 литров бензина.
В Украине такой же автомобиль представительского класса есть еще в Киеве. И все!", — отметил на своей странице в Facebook бывший председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский.
Состояние лимузина в информационном объявлении облсовета о продаже охарактеризовали как хорошее. Стартовую цену назначили в 291 тыс. грн. В итоге лимузин купили на 80 тыс. грн дороже.
Данные Prozoro свидетельствуют, что новым собственником стало ООО "ИСАГИС". Эта компания работает в сфере права. Также она занимается вспомогательным обслуживанием наземного транспорта и организацией конгрессов и торговых выставок.
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