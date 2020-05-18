Працівники порту перекрили трасу Чорноморськ – Одеса

Люди не отримують зарплату вже вісім місяців і вимагають погашення боргів

Фото: Думская

Люди не отримують зарплату вже вісім місяців і вимагають погашення боргів

Дорогу в Чорноморськ перекрили співробітники компанії «Европиан Агро Інвестмент Юкрейн», яка орендує другий термінал чорноморського морського порту.

180 працівників порту не отримують зарплату з 1 жовтня минулого року. Заборгованість перед ними становить понад 15 млн гривень, ще 50 млн фірма винна держпідприємству "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

Про це повідомив заступник начальника вантажного комплексу порту Сергій Силінський, пише Regionews з посиланням на одеські ЗМІ.

Майже 100 чоловік ходить по пішохідному переходу, в районі зупинки "Залізнична станція". Поліція заздалегідь перекрила під'їзди до цього місця, щоб уникнути конфліктів.

Нас незаконно перевели на простий і не платять зарплату з жовтня, — розповів докер Олексій. — Один мій колега помер, так і не дочекавшись виплат, двоє зараз у лікарні і їм нічим платити за лікування. Багатьом залишилося півтора-два роки до пенсії, але якщо ми звільнимося, то втратимо весь стаж".

Всі страйкуючі - колишні працівники державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ". У ТОВ "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" їм довелося перейти після того, як цій фірмі передали в оренду другий термінал гавані.

Налагодити роботу цього терміналу бізнесмени не змогли, і зараз потужності простоюють. Також, згідно судового реєстру, компанія числиться боржником перед Адміністрацією морських портів України.

Протестувальники вимагають, щоб термінал повернули державному підприємству, а з ними повністю розрахувалися. У разі невиконання вимог люди обіцяють перекрити залізничну гілку або дорогу обласного значення, причому безстроково — до задоволення вимог. Протестувальники також мають намір поїхати на засідання Господарського суду в Одесу.

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