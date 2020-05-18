Работники порта перекрыли трассу Черноморск – Одесса

Люди не получают зарплату уже восемь месяцев и требуют погашения долгов

Фото: Думская

Люди не получают зарплату уже восемь месяцев и требуют погашения долгов

Дорогу в Черноморск перекрыли сотрудники компании «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн», которая арендует второй терминал черноморского морского порта.

180 работников порта не получают зарплату с 1 октября прошлого года. Задолженность перед ними составляет более 15 млн гривен, еще 50 млн фирма должна госпредприятию "Морской торговый порт "Черноморск".

Об этом сообщил заместитель начальника грузового комплекса порта Сергей Силинский, пишет Regionews со ссылкой на одесские СМИ.

Около 100 человек ходит по пешеходному переходу в районе остановки "Железнодорожная станция". Полиция заранее перекрыла подъезды к этому месту, чтобы избежать конфликтов.

Нас незаконно перевели на простой и не платят зарплату с октября, — рассказал докер Алексей. — Один мой коллега умер, так и не дождавшись выплат, двое сейчас в больнице и им нечем платить за лечение. Многим осталось полтора-два года до пенсии, но если мы уволимся, то потеряем весь стаж".

Все бастующие - бывшие работники государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск". В ООО "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" им пришлось перейти после того, как этой фирме передали в аренду второй терминал гавани.

Наладить работу этого терминала бизнесмены не смогли, и сейчас мощности простаивают. Также, согласно судебному реестру, компания числится должником перед Администрацией морских портов Украины.

Протестующие требуют, чтобы терминал вернули государственному предприятию, а с ними полностью рассчитались. В случае невыполнения требований люди обещают перекрыть железнодорожную ветку или дорогу областного значения, причем бессрочно — до удовлетворения требований. Протестующие также намерены поехать на заседание Хозсуда в Одессу.

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