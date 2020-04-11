В Одессе охрана супермаркета избила покупателя из-за шарфа вместо маски

В центре Одессы, на улице Льва Толстого, охрана супермаркета сети "Обжора" решила не пускать в магазин покупателя, у которого вместо защитной медицинской маски на лице был намотан шарф. Конфликт перерос в драку

В центре Одессы, на улице Льва Толстого, охрана супермаркета сети "Обжора" решила не пускать в магазин покупателя, у которого вместо защитной медицинской маски на лице был намотан шарф. Конфликт перерос в драку

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Факты". Об инциденте стало известно из соцсетей. По словам очевидцев, двое охранников закрыли покупателю проход в магазин и начали выталкивать. "Его заломали и кинули на пол, начали бить об пол и хватать за вещи. Я в этот момент рассчитывалась на кассе, подбежала и вмешалась, меня никто не слушал. Также заступилась женщина (ее видно на видео). Во время того, как мужчину начала тащить к выходу я дернула охранника, за что он меня толкнул об стену. Дальше мужчину чуть ли не вынесли за пределы магазина. Собралась толпа, все заступались за мужчину, дали ему маску медицинскую. Но охрана все равно грубила и не пускала его в магазин. Хамили всем присутствующим", — пишет в сети одна из свидетельниц происшедшего. Очевидцы ЧП вызвали полицию, которая, по их словам, приехала лишь с "третьего звонка", через 45 минут после драки. Свидетели дали показания. Некоторые из них поехали вместе с потерпевшим в отделение полиции, где Олег (так, со слов свидетелей зовут избитого мужчину) написал заявление. "Будет ли достойная реакция на это ЧП?" — спрашивают одесситы и замечают, что это уже не первый случай откровенно хамского поведения охранников сети "Обжора" с покупателями. Причем не только в этом конкретном магазине и не только в период карантина. Читайте также: Журналистка из Сум написала в полицию заявление на председателя ОГА за нарушения правил карантина В Житомирской области соседи совершили самосуд над больным коронавирусом

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