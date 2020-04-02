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02 квітня 2020, 09:52 5

У співробітника Одеської мерії діагностували коронавірус

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02 квітня 2020, 09:52 5
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У співробітника департаменту звернень громадян Одеської міської ради 1 квітня діагностували коронавірус
Фото: facebook
У співробітника департаменту звернень громадян Одеської міської ради 1 квітня діагностували коронавірус

Як передає RegioNews, про це повідомив віце-мер Одеси Павло Вугельман на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в умовах карантину одним з небагатьох підприємств міста, які працювали на всю потужність, залишалася мерія міста.

"Більшість співробітників, які займаються забезпеченням життєдіяльності міста, перебували на своїх робочих місцях, тим самим піддаючи ризику себе і своїх близьких. Однак, сьогодні (1 квітня - ред.) у одного із співробітників нашої структури підтвердився діагноз коронавірус COVID-19. Всі контактні особи вже встановлені і відправлені на карантин", - написав він.

У зв'язку з цим, зазначив Вугельман, було прийнято рішення - відправити багатьох співробітників, що працюють на Думській площі на віддалену роботу.

Як підкреслив віце-мер, незважаючи на технічні складнощі, це не вплине на працездатність міської влади.

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Нагадаємо, в Одеській області підтвердили вже 12 випадків зараження коронавірусом.

Станом на 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.


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