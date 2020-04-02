У співробітника Одеської мерії діагностували коронавірус
Як передає RegioNews, про це повідомив віце-мер Одеси Павло Вугельман на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, в умовах карантину одним з небагатьох підприємств міста, які працювали на всю потужність, залишалася мерія міста.
"Більшість співробітників, які займаються забезпеченням життєдіяльності міста, перебували на своїх робочих місцях, тим самим піддаючи ризику себе і своїх близьких. Однак, сьогодні (1 квітня - ред.) у одного із співробітників нашої структури підтвердився діагноз коронавірус COVID-19. Всі контактні особи вже встановлені і відправлені на карантин", - написав він.
У зв'язку з цим, зазначив Вугельман, було прийнято рішення - відправити багатьох співробітників, що працюють на Думській площі на віддалену роботу.
Як підкреслив віце-мер, незважаючи на технічні складнощі, це не вплине на працездатність міської влади.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, в Одеській області підтвердили вже 12 випадків зараження коронавірусом.
Станом на 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.
- 10:41 02 квітня У вінницьких райлікарнях забирають апарати ШВЛ для обласного центру
- 10:41 02 квітня У Запорізькій області чотири нові випадки коронавірусу
- 10:41 02 квітня Коронавірус виявили в Збройних Силах України
- 10:33 02 квітня Івано-Франківськ: ще одна породілля померла відразу після пологів
- 10:15 02 квітня Коронавірус в Україні: хворих понад 800 і 20 смертей
- 09:52 02 квітня У співробітника Одеської мерії діагностували коронавірус
- 09:08 02 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака