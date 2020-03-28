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28 березня 2020, 18:39 1

Росія обмежує рух через кордон з 30 березня

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28 березня 2020, 18:39 1
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Російська Федерація вирішила закрити всі свої кордони з 30 березня через поширення коронавірусу
Російська Федерація вирішила закрити всі свої кордони з 30 березня через поширення коронавірусу

Про це повідомляє РБК-Україна, пише RegioNews.

Зокрема, РФ обмежує рух через автомобільні, залізничні, пішохідні та інші пункти пропуску через держкордон, включаючи сухопутну ділянку російсько-білоруського кордону.
Обмеження на в'їзд-виїзд в РФ не стосуються російських дипломатів, їх сімей, а також офіційних делегацій.

При цьому Росія залишає відкритою кордон з тимчасово окупованими нею частинами Донецької і Луганської областей.

Сепаратисти можуть потрапити в РФ тільки при наявності російського паспорта.

На даний момент в Росії підтвердили 1264 випадки зараження коронавірусів і 5 смертей від інфекції.

Раніше повідомлялося, що коронавірусів заразився один з працівників Кремля.


коронавірус кордон Росія ОРДЛО РФ
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