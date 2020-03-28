Росія обмежує рух через кордон з 30 березня
Російська Федерація вирішила закрити всі свої кордони з 30 березня через поширення коронавірусу
Російська Федерація вирішила закрити всі свої кордони з 30 березня через поширення коронавірусу
Про це повідомляє РБК-Україна, пише RegioNews.
Зокрема, РФ обмежує рух через автомобільні, залізничні, пішохідні та інші пункти пропуску через держкордон, включаючи сухопутну ділянку російсько-білоруського кордону.
Обмеження на в'їзд-виїзд в РФ не стосуються російських дипломатів, їх сімей, а також офіційних делегацій.
При цьому Росія залишає відкритою кордон з тимчасово окупованими нею частинами Донецької і Луганської областей.
Сепаратисти можуть потрапити в РФ тільки при наявності російського паспорта.
На даний момент в Росії підтвердили 1264 випадки зараження коронавірусів і 5 смертей від інфекції.
Раніше повідомлялося, що коронавірусів заразився один з працівників Кремля.
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