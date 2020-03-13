Прокуратура розслідує зрив карантинного режиму в Харкові

Чиновників Харківської міської ради підозрюють у порушенні правил боротьби з епідеміями

Фото: Facebook сторінка Кернеса

Чиновників Харківської міської ради підозрюють у порушенні правил боротьби з епідеміями

Про це повідомив начальник прес-служби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає RegioNews з посиланням на Укринформ.

За фактом зриву карантинного режиму щодо посадових осіб Харківської міської ради розпочато досудове розслідування.

"Відкрито кримінальне провадження щодо посадових осіб Харківської міськради за ч. 1 ст. 325 (порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням) Кримінального Кодексу України", - зазначив Чубенко.

За його словами, санкція статті передбачає штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес прийняв рішення, що у зв'язку з ризиком поширення коронавіруса COVID-19 з 12 березня на три тижні будуть закриті театри і кінотеатри, цирк та розважальні центри, але школи і дитячі сади продовжать працювати.

Після чого МОЗ пригрозив меру Харкова за недотримання карантину.

Крім того, голова Харківської обласної ОДА Олексій Кучер закликав мера міста Кернеса виконати рішення Кабміну про карантин.