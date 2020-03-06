11:42  06 березня
У Зеленського відреагували на слова Шмигаля про подачу води до Криму
12:14  06 березня
Не будемо ліквідовувати лікарні та звільняти медиків – прем'єр
13:00  06 березня
"Підлий удар в спину": Меджліс прокоментував кримську заяву Шмигаля
UA | RU
UA | RU
06 березня 2020, 15:37 5

Заступнику директрора АТ "Одеський припортовий завод" призначили заставу

Читайте также
на русском языке
06 березня 2020, 15:37 5
Читайте также на русском языке
До підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді застави в сумі 1 млн 51 тисяч гривень
До підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді застави в сумі 1 млн 51 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

6 березня 2020 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з учасників злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" у сумі 93,3 млн гривень.

Мова про заступника директора ОПЗ. Слідчий суддя застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у сумі понад 1 млн 51 тис. гривень. Крім того, на особу покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема носіння електронного засобу контролю.

Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

Нагадаємо, НАБУ відкрило справу про крадіжку 93 млн грн у ОПЗ. 5 березня детективи Національного бюро повідомили чотирьом особам про підозру у завданні 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод".


Одесса кража хищение
Тернопільщина: посадовець крав електроенергію в Укрзалізниці для видобування криптовалюти
06 березня 2020, 15:24
НАБУ відкрило справу про крадіжку 93 млн грн у ОПЗ
06 березня 2020, 11:24
У Верховній Раді створили комісію щодо діяльності мера Одеси Труханова
03 березня 2020, 17:45
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »