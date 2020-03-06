Заступнику директрора АТ "Одеський припортовий завод" призначили заставу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
6 березня 2020 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з учасників злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" у сумі 93,3 млн гривень.
Мова про заступника директора ОПЗ. Слідчий суддя застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у сумі понад 1 млн 51 тис. гривень. Крім того, на особу покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема носіння електронного засобу контролю.
Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.
Нагадаємо, НАБУ відкрило справу про крадіжку 93 млн грн у ОПЗ. 5 березня детективи Національного бюро повідомили чотирьом особам про підозру у завданні 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод".
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