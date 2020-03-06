НАБУ відкрило справу про крадіжку 93 млн грн у ОПЗ

5 березня детективи Національного бюро повідомили чотирьом особам про підозру у завданні 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод"

Фото: epravda.com.ua

5 березня детективи Національного бюро повідомили чотирьом особам про підозру у завданні 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НАБУ

Йдеться про:

- довірену особу народного депутата України VIII скликання, яка виступила організатором схеми;

- заступника директора АТ "Одеський припортовий завод";

- начальника відділу АТ "Одеський припортовий завод";

- власника компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми.

Дії всіх чотирьох осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Посадовців "ОПЗ" затримано. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Щодо решти двох підозрюваних, то наразі їхнє місцезнаходження не встановлено. Тож про підозру їм повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КК України.

Також детективи НАБУ вчиняють необхідні слідчі дії для встановлення інших учасників корупційної схеми.

Слідство встановило, що довірена особа народного депутата України VIII скликання організувала схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. В подальшому ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям із реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ".

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року. До її реалізації були залучені посадові особи "ОПЗ". Внаслідок таких протиправних дій "ОПЗ" недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють із жовтня 2016 року.