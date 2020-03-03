У Верховній Раді створили комісію щодо діяльності мера Одеси Труханова
Про це депутат повідомив на брифінгу в будівлі Верховної Ради, передає RegioNews з посиланням на Думскую.
За словами Леонова, комісія буде розслідувати факти порушення Конституції і законів України Одеським міським головою Геннадієм Трухановим.
Крім того, нардеп вимагає провести розслідування неналежного виконання обов'язків правоохоронних органів щодо розслідування злочинів мера Одеси.
За словами нардепа, в Одесі при безпосередній участі Труханова, масштаби корупції в міській владі досягли колосальних розмірів, бюджет Одеси розкрадається, а унікальні архітектурні та природні об'єкти знищуються.
"Про всі ці проблеми давним-давно відомо вже, напевно, кожному одеситу. Крім правоохоронних органів, в чиї обов'язки входить розслідування подібних злочинів, — відзначає Леонов. — Точніше, розслідування вже починалися. Фактів більш ніж достатньо. У кримінальних справах за фактами корупції і нанесення шкоди місту в різних епізодах фігурують сотні мільйонів гривень, але ці справи були закриті за надуманих причин або тягнулися роками. Відчуття безкарності і байдужість до одеситів з боку міської влади на чолі з Геннадієм Трухановим призвели до страшних трагедій – загибелі десятків людей внаслідок пожеж, які відбуваються в Одесі останнім часом. За всі ці смертельні пожежі поки що не відповіли справжні винні ті, хто всупереч закону не вжили необхідних заходів пожежної безпеки".
Шановні одесити Сьогодні я ініціював створення тимчасової, слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів порушення Конституції та законів України Одеським міським головою Геннадієм Трухановим. А також провести розслідування злочинів і впровадження корупційних схем, неналежного виконання обов'язків правоохоронних органів по розслідуванню злочинів Геннадія Труханова. Ця комісія допоможе нам впоратися з більшістю проблем, які регулярно виникали в Одесі протягом всього періоду правління Труханового. Серед них: колосальні масштаби корупції у міській владі; розкрадання міської власності та бюджетних коштів; незаконна забудова і знищення унікальних архітектурних та природних об'єктів. Про всі ці проблеми давним-давно відомо вже, напевно, кожному одеситу, крім правоохоронних органів, в чиї обов'язки входить розслідування подібних злочинів. Точніше, розслідування вже починалися. Фактів для них більше, ніж достатньо. У кримінальних справах за фактами корупції і нанесення шкоди місту по різних епізодах фігурують сотні мільйонів гривень. Але ці справи були закриті за надуманих причин або тягнулися роками. Відчуття безкарності і байдужість до одеситів з боку міської влади на чолі з Геннадієм Трухановим призвели до страшних трагедій – загибелі десятків людей внаслідок пожеж, які відбуваються в Одесі останнім часом. За всі ці смертельні пожежі поки що, не відповіли справжні винні ті, хто всупереч закону не вжили необхідних заходів пожежної безпеки Весна вже прийшла – повинні бути і посадки Артем Дмитрук Goreniuk Oleksandr Daria Volodina Олександр Сова Олег КолєвОпубліковано Alexey Leonov Вівторок, 3 березня 2020 р.
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