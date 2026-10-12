У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА
Російські військові вранці 12 жовтня здійснили атаку безпілотниками на Київ
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
У Дарницькому районі столиці уламки БпЛА впали на приватний будинок.
У Соломʼянському районі міста падіння уламків дрона зафіксовано на відкритій території біля приватних будинків.
Екстрені служби прямують на місця, наслідки ще уточнюються.
Нагадаємо, зранку 12 жовтня російські війська атакували безпілотниками Київський район Харкова. БпЛА влучили у дві багатоповерхівки. Кількість постраждалих зросла до 19.
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