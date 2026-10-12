РФ запустила по Україні ракету Х-59 та 121 БпЛА: є влучання на 15 локаціях
У ніч на 12 жовтня РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 ударним БпЛА типу Shahed (76 із них – реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами- імітаторами типу "Пародія"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 89 російських безпілотників.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.
У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, у Пісочині на Харківщині внаслідок ракетного удару РФ загинули троє людей: 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Щонайменше 22 людини постраждали.