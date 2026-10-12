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12 октября 2026, 14:10

В Николаеве горел грузовой терминал после повторной атаки РФ

12 октября 2026, 14:10
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Фото: ГСЧС Николаевской области
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Утром 12 октября российские войска атаковали Николаев беспилотниками типа Shahed. В результате удара поврежден грузовой терминал частной логистической компании, возник пожар

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews.

По информации Главного управления ГСЧС в Николаевской области, объект подвергся повторной атаке.

Спасатели ликвидировали пожар разгрузочного комплекса площадью 500 кв. м.

В результате атаки никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 12 октября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 121 ударным БпЛА типа Shahed (76 из них – реактивные), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях.

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