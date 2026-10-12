В Николаеве горел грузовой терминал после повторной атаки РФ
Утром 12 октября российские войска атаковали Николаев беспилотниками типа Shahed. В результате удара поврежден грузовой терминал частной логистической компании, возник пожар
Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews.
По информации Главного управления ГСЧС в Николаевской области, объект подвергся повторной атаке.
Спасатели ликвидировали пожар разгрузочного комплекса площадью 500 кв. м.
В результате атаки никто не пострадал.
Напомним, в ночь на 12 октября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 121 ударным БпЛА типа Shahed (76 из них – реактивные), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях.