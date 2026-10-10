На Миколаївщині через нічний обстріл пошкоджено будівлі ДПС
У ніч на 10 жовтня внаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративну будівлю Головного управління ДПС у Миколаївській області та приміщення одного з підрозділів податкової служби
Про це повідомляє Державна податкова служба, передає RegioNews.
На щастя, серед працівників постраждалих немає.
У будівлях зафіксовано пошкодження різного ступеня – від вибитих вікон і дверей до руйнування стін. Вибухова хвиля також понівечила службові кабінети, комп’ютерну техніку та меблі.
Наразі фахівці оцінюють завдані збитки та розпочинають відновлювальні роботи.
Попри наслідки ворожої атаки, податкова служба продовжує працювати та виконувати свої обов’язки.
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська атакували Україну 160 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 14 локаціях.