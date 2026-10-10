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10 жовтня 2026, 11:19

Шестеро поранених і загиблий: наслідки обстрілів на Харківщині

10 жовтня 2026, 11:19
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Село Пісочин. Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували дев’ять населених пунктів Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, ще один чоловік загинув через вибух невідомого пристрою.

У селі Подвірки Солоницівської громади травм зазнали жінки віком 41, 54 та 65 років. Ще одна місцева жителька, 71 року, отримала гостру реакцію на стрес.

У Лозовій поранення дістав 50-річний чоловік, а в селі Юрченкове Вовчанської громади – 75-річний чоловік.

Крім того, між селами Лобанівка та Цупівка Дергачівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув 65-річний чоловік.

За даними ОВА, протягом доби російські війська застосували проти Харківщини:

  • 4 ракети;
  • 9 керованих авіабомб;
  • 2 FPV-дрони;
  • 107 безпілотників, тип яких встановлюється.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, підприємства та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, у Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки в Зеленому Гаю та дві будівлі у Великому Бурлуку. В Ізюмському районі пошкоджень зазнав приватний будинок в Ізюмі.

У Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, станцію технічного обслуговування та автомобіль у Подвірках, кладовище в Пісочині й приватний будинок у Дергачах.

У Чугуївському районі, в селі Мартове, пошкоджено будівлю ферми, п’ять господарських споруд і сільськогосподарську техніку. Також загинули семеро корів.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська завдали ударів безпілотниками по залізничній інфраструктурі Коростенської громади на Житомирщині. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

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