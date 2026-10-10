Шестеро поранених і загиблий: наслідки обстрілів на Харківщині

Село Пісочин. Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, ще один чоловік загинув через вибух невідомого пристрою.

У селі Подвірки Солоницівської громади травм зазнали жінки віком 41, 54 та 65 років. Ще одна місцева жителька, 71 року, отримала гостру реакцію на стрес.

У Лозовій поранення дістав 50-річний чоловік, а в селі Юрченкове Вовчанської громади – 75-річний чоловік.

Крім того, між селами Лобанівка та Цупівка Дергачівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув 65-річний чоловік.

За даними ОВА, протягом доби російські війська застосували проти Харківщини:

4 ракети;

9 керованих авіабомб;

2 FPV-дрони;

107 безпілотників, тип яких встановлюється.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, підприємства та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, у Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки в Зеленому Гаю та дві будівлі у Великому Бурлуку. В Ізюмському районі пошкоджень зазнав приватний будинок в Ізюмі.

У Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, станцію технічного обслуговування та автомобіль у Подвірках, кладовище в Пісочині й приватний будинок у Дергачах.

У Чугуївському районі, в селі Мартове, пошкоджено будівлю ферми, п’ять господарських споруд і сільськогосподарську техніку. Також загинули семеро корів.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська завдали ударів безпілотниками по залізничній інфраструктурі Коростенської громади на Житомирщині. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.