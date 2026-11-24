Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила чотирьох прихильників Росії у Херсоні, Харкові та Дніпропетровській області. Серед фігурантів — колишній театральний музикант, який під час російської окупації Херсона виступав на пропагандистських концертах, а після звільнення міста писав вірші на підтримку російських військових

Про це повідомили у СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у Херсоні викрили колишнього театрального музиканта, який підтримував російську агресію. У травні 2022 року він долучився до пропагандистського заходу, організованого за участю окупаційного очільника регіону Володимира Сальдо. У серпні того ж року виступав на концерті з нагоди російського дня прапора.

Після звільнення Херсона чоловік залишився у місті та продовжив співпрацювати з російською пропагандою. Він писав вірші, у яких героїзував російських військових, і передавав їх для трансляції в ефірах російського радіо.

Також у Херсоні затримали жінку, яка з анонімних Telegram-акаунтів закликала Росію збільшити кількість ударів керованими авіабомбами по обласному центру та посилити репресії на лівобережжі Херсонщини.

Крім того, вона вимагала від російського військового командування захопити Херсон і жорстоко переслідувати учасників українського руху опору.

Ще одного прихильника РФ затримали у Харкові. Ним виявився громадянин Росії, який тривалий час проживає в обласному центрі. За даними СБУ, чоловік публікував у соціальних мережах дописи, в яких виправдовував воєнні злочини російської армії та окупацію частини української території.

Четверту фігурантку викрили у Дніпропетровській області. Вона працювала продавчинею на одному з ринків Павлоградського району. Жінка у чатах проросійських Telegram-каналів виправдовувала захоплення Донеччини та висловлювала сподівання на окупацію всього сходу України. Також намагалася встановити контакт з адміністраторами прокремлівських інформаційних ресурсів.

За результатами експертиз СБУ підтвердила інформаційно-підривну діяльність фігурантів на користь Росії.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність та виправдовування російської збройної агресії проти України.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.