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У Шептицькому Львівської області внаслідок пожежі у квартирі помер 35-річний ветеран 3-ї окремої штурмової бригади Євгеній Горожанкін. Чоловік отримав 55% опіків тіла. За попередніми обставинами, займання сталося, коли він заряджав біонічний протез ноги

Про це повідомляє видання "Твоє місто", передає RegioNews.

У квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вулиці Сокальській у Шептицькому. Перед пожежею сусідка чула вибух.

За інформацією поліції, внаслідок займання власника квартири та ще одного чоловіка госпіталізували. Ветеран отримав 55% опіків тіла, однак попри зусилля медиків помер у лікарні.

"Згідно з висновком щодо причин виникнення пожежі, займання сталося внаслідок короткого замикання електромережі", — повідомили у поліції.

Євгеній Горожанкін у 2024 році добровільно долучився до 3-ї окремої штурмової бригади. На фронті дістав важке поранення, через яке лікарям довелося ампутувати йому ногу. Згодом чоловіка демобілізували.

Попри пережите, він не втрачав бажання допомагати військовим і сподівався повернутися до побратимів.

"Він навіть після ампутації рвався до побратимів, думав, можливо, зможе повернутись, аби допомагати їм. Проте у нього і друга нога була пошкоджена, лікував її, тому про повернення на фронт не могло бути і мови", — розповіла мама загиблого Олена.

Після демобілізації Євгеній будував плани на майбутнє та шукав можливості підтримувати армію.

Мати ветерана закликає військових і цивільних, які користуються протезами, бути особливо обережними під час їх заряджання, аби подібна трагедія не повторилася.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині під час пожежі в будинку загинув 15-річний хлопець.