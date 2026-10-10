В Николаевской области из-за ночного обстрела повреждены здания ДПС

Фото: Налоговая служба

В ночь на 10 октября в результате вражеской атаки повреждено административное здание Главного управления ГНС в Николаевской области и помещение одного из подразделений налоговой службы

Об этом сообщает Государственная налоговая служба, передает RegioNews.

К счастью, среди работников пострадавших нет.

В зданиях зафиксированы повреждения разной степени – от выбитых окон и дверей до разрушения стен. Взрывная волна также изуродовала служебные кабинеты, компьютерную технику и мебель.

Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб и приступают к восстановительным работам.

Несмотря на последствия вражеской атаки, налоговая служба продолжает работать и выполнять свои обязанности.

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска атаковали Украину 160 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Зафиксировано попадание российских средств воздушного приступа на 14 локациях.