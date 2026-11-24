У Києві через атаку РФ загорілося складське приміщення: що відомо
У Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки 24 листопада виникла пожежа у складському приміщенні. Також за іншою адресою впали уламки, які згодом загорілися
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі сталося займання складського приміщення.
Крім того, за іншою адресою уламки впали на відкритій території, після чого також виникла пожежа. Станом на 16:05 її вже ліквідували.
Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень наразі не уточнюється.
Нагадаємо, що російські військові атакували автомобіль бригади ДТЕК поблизу одного з прифронтових сіл Дніпропетровської області. У момент удару енергетики оглядали лінії електропередачі.