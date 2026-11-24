Фото: поліціяя Вінницької області

У селищі Сутиски Вінницького району сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої постраждала 72-річна жінка. Її з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні

Про це повідомили у поліції Вінницької області, передає RegioNews.

Автопригода сталася 23 листопада близько 17:25. За попередньою інформацією, 26-річний водій автомобіля Hyundai наїхав на місцеву жительку, яка переходила дорогу в невстановленому місці.

Унаслідок зіткнення 72-річна жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Поліція Гнівані розслідує обставини ДТП.

Нагадаємо, вранці 20 листопада на Львівщині легковик зіткнувся з двома автопоїздами. Внаслідок аварії травмувалися дві людини.