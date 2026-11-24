На Вінниччині Hyundai збив 72-річну жінку: потерпілу госпіталізували
У селищі Сутиски Вінницького району сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої постраждала 72-річна жінка. Її з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні
Про це повідомили у поліції Вінницької області, передає RegioNews.
Автопригода сталася 23 листопада близько 17:25. За попередньою інформацією, 26-річний водій автомобіля Hyundai наїхав на місцеву жительку, яка переходила дорогу в невстановленому місці.
Унаслідок зіткнення 72-річна жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.
Поліція Гнівані розслідує обставини ДТП.
Нагадаємо, вранці 20 листопада на Львівщині легковик зіткнувся з двома автопоїздами. Внаслідок аварії травмувалися дві людини.
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