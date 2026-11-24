Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік є громадянином РФ, але проживав у Харкові. Він протягом квітня 2022 – лютого 2024 року поширював проросійські висловлювання у чатах і каналах в Telegram.

Зокрема, під записом пораненого бойовика так званої "ДНР" він назвав окупанта "продолжателем подвига" радянських військових. Також чоловік писав про те, що до кінця війни "України не має існувати".

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 59-річному чоловіку повідомлено про підозру в глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України), та розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 110 КК України)", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, в Україні судитимуть військового, який перейшов на бік росіян і потрапив у полон на Донеччині.