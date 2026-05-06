Фото: патрульна поліція Києва

Столичні правоохоронці 6 травня затримали водія, який влаштував стрілянину посеред вулиці у Святошинському районі

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

На лінію 112 повідомили, що між водіями виникла сварка, після чого керманич автомобіля Mercedes здійснив кілька пострілів у напрямку авто Skoda та поїхав.

За попередніми даними ніхто не постраждав. Транспортні засоби не зазнали пошкоджень.

Для розшуку підозрюваного поліція ввела спецоперацію. Автомобіль виявили в селі Нові Петрівці.

Інспектори зупинили транспортний засіб та затримали водія. У салоні автомобіля виявили предмет, схожий на пістолет.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила ймовірну зброю. Обставини події встановлюють слідчі.

