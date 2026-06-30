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Поліцейські затримали зловмисника, який під час сварки зарізав свого сусіда. Злочин стався у місті Фастів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Тіло 65-річного чоловіка без ознак життя у його власному помешканні виявила знайома, яка й викликала правоохоронців.

Слідчі з'ясували, що під час розпиття алкогольних напоїв між 47-річним чолвоіком та його сусідом виник конфлікт. Під час сварки нападник схопив ніж та сім разів вдарив ним свого опонента в груди. Від отриманих поранень 65-річний потерпілий помер на місці.

Правоохоронці встановили місцеперебування фігуранта та затримали його "по гарячих слідах". Як виявилось, чоловік раніше вже мав проблеми із законом та наразі перебуває у статусі СЗЧ.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття.