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Поліцейські затримали жительку Ужгорода, яку підозрюють у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до її загибелі. Жінка приховала смерть своєї доньки та поховала її на подвір’ї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дитина народилася у березні 2026 року. Для з’ясування обставин її зникнення на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що дитина загинула ще близько двох місяців тому. За словами жінки, вона разом з донькою перебувала у будинку своєї матері в місті Чоп. Під час годування немовля нібито випало у неї з рук. Жінка не звернулася по медичну допомогу та не намагалася врятувати доньку. Замість цього вона загорнула тіло дитини в ганчір’я і закопала на подвір’ї. Попередньо, у цей момент 39-річна мати могла перебувати в стані алкогольного сп’яніння.

Криміналісти ексгумували тіло немовляти та направили його на судмедекспертизу, яка має встановити точну причину смерті.

Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомили про підозру за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці виявили факт жорстокого поводження з 7-річною дитиною. Жінка прив’язувала сина ланцюгом до батареї з метою "виховання".