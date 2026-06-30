Різанина у Дніпрі: поліція затримала 43-річного чоловіка, який ледь не вбив опонента під час сварки

Фото: поліція Дніпропетровської області

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Під час конфлікту на вулиці зловмисник завдав 24-річному чоловікові ножових поранень. Із тяжкими тілесними ушкодженнями потерпілого госпіталізували до медичного закладу.

28 червня до поліції надійшло повідомлення про виявлення пораненого чоловіка на вулиці Квартальній у Шевченківському районі.

Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками під час спільного відпочинку на вулиці виник словесний конфлікт. У розпалі сварки один із її учасників дістав ніж і завдав опоненту кількох ударів.

Поліцейські встановили місцеперебування нападника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 43-річний місцевий житель.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Харківській області чоловік отримав підозру. Виявилось, що він погрожував убивством жінці.