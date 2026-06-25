На Львівщині за добу втопилися три людини
Упродовж доби на водоймах Львівщини трапилися три трагічні випадки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
24 червня в озері поблизу села Кавсько Стрийського району під час риболовлі загинув 65-річний житель Стрия.
Того ж дня у Ясницькому кар’єрі на Яворівщині під час пірнання втопився 28-річний львів’янин.
Ще один трагічний випадок стався вночі 25 червня у Бродах. Близько 01:30 у водоймі урочища "Бугаї" під час купання потонув 28-річний місцевий житель.
За всіма фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження та встановлюють обставини загибелі людей.
Нагадаємо, на Буковині тривають пошуково-рятувальні роботи на річці Дністер, де зникли чотири людини, серед них – троє дітей.
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