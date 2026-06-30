У Чернівцях під час відпочинку на водоймі потонув чоловік
Подія сталася 29 червня на одній з водойм у Чернівцях. Під час відпочинку людина зникла з поля зору
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На місце прибули рятувальники для проведення пошукових робіт.
Тіло 36-річного загиблого знайшли водолази. Його підняли з води та передали на судмедекспертизу.
Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка.
Нагадаємо, 27 червня на Львівщині під час купання в озері потонув 15-річний хлопець. Тіло загиблого підлітка знайшли вночі.
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