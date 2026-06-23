Трагедія на Івано-Франківщині: рятувальники знайшли тіло зниклого підлітка

Фото: ДСНС

На Івано-Франківщині рятувальники виявили та підняли з річки хлопця 2013 року народження, який зник напередодні у місті Галич

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews

За допомогою безпілотного літального апарата рятувальники обстежили близько 2 км русла річки вниз за течією від ймовірного місця зникнення. Гірські рятувальники на катамарані обстежили 7,3 км поверхні річки, а водолази перевірили 6000 м² дна.

Психологи ДСНС надали допомогу та підтримку 9 особам — членам сім’ї та близьким хлопця.

Нагадаємо, 22 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення неповнолітнього. За попередньою інформацією, хлопець перебував на березі річки Дністер разом з однолітком.