Трагедія на Івано-Франківщині: рятувальники знайшли тіло зниклого підлітка
На Івано-Франківщині рятувальники виявили та підняли з річки хлопця 2013 року народження, який зник напередодні у місті Галич
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews
За допомогою безпілотного літального апарата рятувальники обстежили близько 2 км русла річки вниз за течією від ймовірного місця зникнення. Гірські рятувальники на катамарані обстежили 7,3 км поверхні річки, а водолази перевірили 6000 м² дна.
Психологи ДСНС надали допомогу та підтримку 9 особам — членам сім’ї та близьким хлопця.
Нагадаємо, 22 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення неповнолітнього. За попередньою інформацією, хлопець перебував на березі річки Дністер разом з однолітком.
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