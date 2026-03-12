09:52  12 березня
12 березня 2026, 07:49

На Миколаївщині чоловік кинув гранату в знайомого: потерпілого госпіталізували

12 березня 2026, 07:49
Фото: Прокуратура України
21-річному мешканцю Казанківської територіальної громади Баштанського району повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 9 березня 31-річний потерпілий під'їхав на автомобілі до домоволодіння 21-річного молодика, з яким у нього вже тривалий час тривав конфлікт.

Зупинившись біля двору, він почав сигналити та демонстративно голосно газувати двигуном, намагаючись привернути увагу.

У розпал суперечки господар будинку зайшов на своє подвір'я, взяв гранату та жбурнув її в бік опонента.

Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 31-річний чоловік. Потерпілий перебуває під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує.

Зловмисника затримано. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, вирішується питання про повідомлення підозрюваному за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 34-річний чоловік перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт із двома юнаками віком 18 та 19 років. У ході суперечки зловмисник дістав із кишені гранату та кинув її у бік хлопців.

